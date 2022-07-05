Сидней, Австралия, , 12:32 — REGNUM Министр здравоохранения самого населенного штата Австралии Новый Южный Уэльс Брэд Хаззард 5 июля во время выступления на пресс-конференции заявил, что если в стране не будет наблюдаться проблем с поставками вакцины от COVID-19, то право на получение четвертой прививки должно быть расширено. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Каждая дополнительная прививка помогает … И хотел бы, чтобы правила изменились как можно быстрее, чтобы разрешить четвертую дозу для гораздо более обширной возрастной группы», — сказал министр.

Как отмечают журналисты, в настоящее время Администрация терапевтических товаров Австралии рассматривает заявку от компании Moderna на одобрение нового препарата для вакцинации. Новая вакцина была сделана специально, чтобы таргетировать один из подштаммов «Омикрона» B.4.

Регулирующие органы США уже согласились выдать разрешение на применение аналогичных вакцин для конкретного подштамма. Официальное разрешение будет получено в оставшиеся месяцы этого года.