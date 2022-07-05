Москва, 5 июля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. России сейчас не о чем вести переговоры с властями Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Вести переговоры нам с нынешней киевской властью, разумеется, не о чем. А значит, операция по денацификации и демилитаризации братской Украины должна быть доведена до конца», — отметил Миронов.

Парламентарий обратил внимание на то, что страны Запада все активнее призывают возобновить переговоры с Москвой и заключить мир даже ценой потери территорий.

«Больно уж не хочется этим «голубям» терять такой ценный антироссийский актив на берегах Днепра», — констатировал он.