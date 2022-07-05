Обнинск, Калужская область, , 13:00 — REGNUM Коллектив Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) отмечен благодарностью за выполнение государственного оборонзаказа авиационного завода имени Ю. А. Гагарина из Комсомольска-на-Амуре. Об этом 5 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора «Технологии» Андрея Силкина.

Руководитель авиазавода Александр Пекарш вручил Благодарственное письмо генеральному директору «Технологии» Андрею Силкину ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина

Предприятие обеспечивает изделия остекления для кабины пилота истребителя Су-57. Продукция для Су-57 изготовлена из отечественных материалов по собственным технологиям. За разработку технологии производства поликарбонатного фонаря кабины пилота истребителя пятого поколения коллектив ученых из Обнинска удостоен премии правительства РФ в области науки и техники. Согласно контракту, до 2028 года предприятие обеспечит выпуск 74 комплектов изделий из полимерных композиционных материалов для Су-57.

«Технология» первым из предприятий, входящих в кооперационный контур, подписало контракт на поставку комплектующих из полимерных композиционных материалов для серийного производства Су-57. Выполнение обязательств в рамках гособоронзаказа является для нас приоритетом. Каждый сотрудник на своем месте понимает: от безупречной работы коллектива зависит не только репутация предприятия, но и безопасность страны», — отметил Андрей Силкин.

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