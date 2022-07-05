Обнинск, Калужская область, 5 июля 2022, 13:00 — REGNUM Коллектив Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) отмечен благодарностью за выполнение государственного оборонзаказа авиационного завода имени Ю. А. Гагарина из Комсомольска-на-Амуре. Об этом 5 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора «Технологии» Андрея Силкина.
Предприятие обеспечивает изделия остекления для кабины пилота истребителя Су-57. Продукция для Су-57 изготовлена из отечественных материалов по собственным технологиям. За разработку технологии производства поликарбонатного фонаря кабины пилота истребителя пятого поколения коллектив ученых из Обнинска удостоен премии правительства РФ в области науки и техники. Согласно контракту, до 2028 года предприятие обеспечит выпуск 74 комплектов изделий из полимерных композиционных материалов для Су-57.
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