Канберра, , 12:05 — REGNUM 5 июля премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз вернулся на континент после своего европейского турне и сразу же взялся за решение проблем с наводнениями, сотрясающими жителей штата Новый Южный Уэльс. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

«Людям на восточном побережье сейчас очень тяжело. И ясно, что кризис еще не закончился», — отметил глава федерального правительства.

Альбаниз сказал, что 250 военнослужащих из Сил обороны Австралии готовы помочь. Военные также выделили два вертолета для спасения жертв наводнений.

«Это четвертое наводнение, которое мы наблюдаем в некоторых из этих районов, таких как Хоксбери, за последние 18 месяцев», — заявил премьер-министр.

Напомним, что ранее власти Нового Южного Уэльса отчитались о том, что в результате наводнения в Сиднее были эвакуированы более 50 тыс. жителей.

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