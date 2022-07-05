Токио, 5 июля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение посетить Россию, пишет японская газета Yomiuri.

Си Циньпин

Издание ссылается на дипломатические источники. Китайский лидер сослался на действующие антиковидные ограничения.

По данным СМИ, 15 июня в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию, на что председатель КНР сказал, что это сложно будет сделать из-за антикоронавирусных ограничений.

При этом известно, что Си Цзиньпин не выезжал за пределы страны с января 2020 года.

Однако, по мнению авторов публикации, китайский лидер ответил отказом из-за предстоящего осенью 2022 года съезда Компартии Китая, где будет решаться вопрос об избрании Си Цзиньпина на третий срок. Перед важным событием, он не хочет делать резких шагов, говорится в материале.