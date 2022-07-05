Пекин, , 12:01 — REGNUM Список из более чем 5000 бесплатных мест для взятия проб крови по всему Китаю был опубликован Министерством общественной безопасности КНР на фоне общенациональных мер против торговли женщинами и детьми, сообщает 4 июля агентство Синьхуа.

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Этот шаг направлен на дальнейшее содействие своевременному взятию проб крови и тестированию соответствующих людей, включая спасенных детей и женщин, тех, кто ищет потерянные семьи, подозреваемых в похищении и неопознанных лиц, чтобы помочь им воссоединиться со своими семьями, заявило министерство.

С марта этого года Министерство общественной безопасности КНР работает с Министерством гражданских дел и другими ведомствами, чтобы начать новый раунд репрессий, объединив ресурсы для увеличения числа бесплатных пунктов взятия проб крови по всей стране с более чем 3000 до более чем 5000.

Подробная информация была также опубликована на различных онлайн-платформах для дальнейшего расширения охвата бесплатным взятием проб крови и тестированием.