Уфа, , 12:02 — REGNUM Авиационный праздник состоится на аэродроме «Первушино» под Уфой. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Сообщается, что праздник будет посвящен 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика Мусы Гареева. Праздник начнется в 13:00 часов 9 июля.

Отмечается, что в небо поднимутся свыше 50 самолетов со всей России с программами группового и сольного пилотажа. Кроме этого, полет совершит и легендарный По-2 произведенный в 1942 году, который прошел Великую Отечественную войну.

На аэродроме пройдет выставка авиационной техники, будет организована территория развлечений для взрослых и детей, творческие мастер-классы, игровые площадки.

В концертной программе примут участие коллективы и артисты Уфы и Башкирии, выступят автор авиационных песен из Белоруссии Николай Анисимов и мультиинструменталист Загир Зайнетдин.