Перт, Австралия, 5 июля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Рекордное количество офицеров полиции в Западной Австралии покидает службу, ссылаясь на проблемы с психическим здоровьем и давление на семейную жизнь. В прошлом году с работы уволились 340 полицейских, только в июне этого года их насчитывалось 60. Об этом 5 июля рассказали журналисты телеканала Nine News.

St. Johann Карта Австралии с подписями штатов

«Наши люди сказали, что c них довольно, потому что их психическое здоровье и отношения в семье ухудшаются», — прокомментировал Мик Келли из Профсоюза полицейских из Западной Австралии.

В свою очередь исполняющий обязанности премьер-министра штата Западная Австралия Роджер Кук заявил, что служба в полиции является лишь одним из многих примером, где наблюдается нехватка рабочей силы.

«В настоящий момент наша экономика находится на подъеме, и в результате мы наблюдаем текучесть кадров», — объяснил Кук на пресс-конференции.