Вашингтон, 5 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Российская нефть продолжает поступать в Китай даже в условиях западных санкций. Ряд компаний переправляют её из дальневосточного порта Козьмино, сообщает 5 июля агентство Bloomberg.

(сс) Free-Photos Танкер

Этот маршрут очень выгоден для владельцев танкеров. Они получают втрое больше прибыли, чем до начала спецоперации РФ на Украине.

«Судовладельцы могут получать около $1,6 млн за рейс одного небольшого танкера, груженного нефтью сорта ESPO из дальневосточного порта Козьмино в Китай», — говорится в публикации.

Прибыльные перевозки — теперь привычный бизнес для владельцев танкеров из Китая, Турции и Греции, указано в сообщении.

Так, танкер типа «Афрамакс» способен перевезти примерно 730 тыс. баррелей сырой нефти из российского порта в Китай за пять дней. Коэффициент использования судна и прибыль повышаются в силу того, что на обратном маршруте простоя практически нет.

В последнее время почти вся экспортируемая нефть сорта ESPO идёт в Китай, часть танкерами получает Индия.

По данным аналитической компании Kpler, в апреле страны Азии впервые обошли Европу по объему закупок нефти у России. Как сообщало ИА REGNUM, это произошло на фоне отказа ряда европейских стран от ввоза российской нефти из-за событий на Украине. Больше всего нефти закупают Китай и Индия.

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