Саратов, 5 июля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 5 июля зарегистрировано 255 184 случая заражения коронавирусом, за сутки заболели 54 человека, накануне выявили 57 инфицированных. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели с начала пандемии 248 473 пациента, за сутки — 80 человек.

В ковид-центры 4 июля доставили 23 пациента. На стационарном лечении находится 151 человек, на амбулаторном — 565.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 5996 человек, за сутки умер один пациент.

ИА REGNUM ранее сообщало, сдавшим ПЦР-тест после въезда в Россию больше не потребуется проходить самоизоляцию до получения результата теста.

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