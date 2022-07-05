Москва, , 11:56 — REGNUM Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Хесус Медина заявил, что останется в команде, поскольку в Москве он чувствует себя безопасно. Об этом 5 июля сообщает «РБ Спорт».

Стадион «ВЭБ Арена» Denis BGRUS

«Конечно, я остаюсь в ЦСКА на следующий сезон, этим летом не ухожу. Чувствую ли я себя в Москве безопасно? Да, конечно. Мне нравится Москва», — сказал Медина.

Напомним, 25-летний парагвайский футболист перешёл в ЦСКА на правах свободного агента. Ранее он выступал за американский «Нью-Йорк Сити».