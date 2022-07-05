Элиста, , 11:56 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки выявили двух носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 19 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве 5 июля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На лечении в инфекционном стационаре остаются 12 ковид-пациентов, из них один человек находится в тяжёлом состоянии.

Всего в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 51 893 человека, выздоровели 50 911 пациентов. Зарегистрировано 843 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.