Канберра, 5 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. 5 июля Резервный банк Австралии (Центробанк Австралии) поднял ключевую ставку в стране до 1,35%. В свою очередь на пресс-конференции председатель правления регулятора Филип Лоу отметил, что жесткая денежно-кредитная политика является трудным выборов, но необходимо принимать дальнейшие шаги для сдерживания стремительного роста инфляции в Австралии. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Сегодняшнее повышение процентных ставок является еще одним шагом по сворачиванию чрезвычайной денежной поддержки, которая была введена, чтобы помочь застраховать австралийскую экономику от наихудших возможных последствий пандемии … Устойчивость экономики и более высокая инфляция означают, что в этой чрезвычайной поддержке больше нет необходимости. Совет ожидает предпринять дальнейшие шаги в процессе нормализации денежно-кредитных условий в Австралии в ближайшие месяцы», — заявил Лоу журналистам.

Более того, председатель Резервного банка дал понять, что австралийцам необходимо готовиться к дальнейшему повышению ставок.

«Размер и сроки будущего повышения процентных ставок будут определяться поступающими данными и оценкой Советом директоров перспектив инфляции и рынка труда», — сказал Лоу.