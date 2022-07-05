Ижевск, 5 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В одной из деревень Завьяловского района подросток без прав на мотоцикле врезался в трактор. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Мотоцикл

Трактор находился в составе пресс-подборщика, после столкновения пресс-подборщик наехал на выпавшего из мотоцикла 14-летнего подростка. В результате аварии травмы получили водитель и два 14-летних пассажира мотоцикла.

Как сообщало ИА REGNUM, 16-летний подросток в Каратузском районе Красноярского края на мотоцикле сбил переходившую дорогу девочку, после чего скрылся. Однако очень скоро он был установлен правоохранителями.

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