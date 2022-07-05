Красноярский край, 5 июля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Прокуратура Большеулуйского района Красноярского края направила в суд уголовное дело о незаконных рубках лесных насаждений. Как сообщили ИА REGNUM 5 июля в краевой прокуратуре, ущерб от рубок превысил 17 млн рублей.

МВД по Бурятии Незаконная рубка леса

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против местной жительницы 1952 года рождения. Она обвиняется по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

По версии следствия, в период с 2014-го по 2015 год женщина — индивидуальный предприниматель — подыскала для незаконных рубок лесных насаждений рабочих. Они не знали о её преступных намерениях.

Рабочие произвели заготовку деревьев породы ель, пихта, кедр, лиственница, береза и осина на территории Ачинского лесничества Большеулуйского района. Было заготовлено около 1,8 тыс. деревьев общим объёмом более 2,8 тыс. куб. м. Ущерб лесному фонду превысил 17 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Большеулуйский районный суд Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае задержан мужчина, осуществлявший незаконную рубку деревьев.

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