В Красноярском крае направили в суд дело о незаконных рубках леса на 17 млн
Красноярский край, 5 июля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Прокуратура Большеулуйского района Красноярского края направила в суд уголовное дело о незаконных рубках лесных насаждений. Как сообщили ИА REGNUM 5 июля в краевой прокуратуре, ущерб от рубок превысил 17 млн рублей.
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против местной жительницы 1952 года рождения. Она обвиняется по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).
По версии следствия, в период с 2014-го по 2015 год женщина — индивидуальный предприниматель — подыскала для незаконных рубок лесных насаждений рабочих. Они не знали о её преступных намерениях.
Рабочие произвели заготовку деревьев породы ель, пихта, кедр, лиственница, береза и осина на территории Ачинского лесничества Большеулуйского района. Было заготовлено около 1,8 тыс. деревьев общим объёмом более 2,8 тыс. куб. м. Ущерб лесному фонду превысил 17 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Большеулуйский районный суд Красноярского края.
Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае задержан мужчина, осуществлявший незаконную рубку деревьев.
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