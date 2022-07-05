Канберра, 5 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Казначей Австралии Джим Чалмерс на пресс-конференции 5 июля заявил, что послание федерального правительства страны тем жителям штата Новый Южный Уэльс, кто пострадал от наводнения, звучит так: «Мы будем рядом с вами». Об этом сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

По его словам, федеральное правительство в настоящее время сосредоточено на человеческих и эмоциональных последствиях наводнения, но признал, что экономические потери также будут значительными.

«Мы увидели влияние цен на продовольствие, учитывая, что речь идет о некоторых действительно важных частях Австралии, производящих продукты питания», — сказал Чалмерс.

В то же время казначей не стал называть конкретных сумм и цифр, на которые смогут рассчитывать жертвы наводнений в Сиднее и по всему Новому Южному Уэльсу.

Когда на пресс-конференции выступал министр Австралии по чрезвычайным ситуациям Мюррей Уотт он прямо отказался давать обещание, что лейбористское правительство выплатит компенсации быстрее и эффективнее, чем предыдущие правительства.