Пенза, 5 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. За последние сутки в Пензенской области выписали 31 ковид-пациента. Всего по состоянию на 5 июля выздоровели 181 739 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

По области за время пандемии зарегистрировали 188 103 случая заражения коронавирусом, в том числе 30 — за минувший день.

От последствий заражения коронавирусом скончались 5958 человек, за сутки умер один пациент.

В региональные ковид-стационары 4 июля госпитализировали 17 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области вакцинацию против COVID-19 прошли более 1 млн взрослых и 2 тыс. детей. Уровень коллективного иммунитета составляет 27%, что почти в три раза меньше максимально достигнутого ранее значения.

Читайте также: В Пензенскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса