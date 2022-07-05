Москва, 5 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России за сутки сбили в воздушном бою в небе над Херсонской областью штурмовик Су-25 ВСУ, сообщили 5 июля в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В районе населенного пункта Новоарбатское Херсонской области в результате воздушного боя российским истребителем сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты три беспилотника, три тактических ракеты «Точка-У», восемь снарядов РСЗО ВСУ.