Москва, 5 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. С начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины российскими военными в общей сложности было уничтожено 3910 танков и других боевых бронированных машин, а также 716 реактивных систем залпового огня украинских вооружённых формирований. Об этом 5 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 231 самолет, 134 вертолета, 1451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса, 3910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3092 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4016 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что российский истребитель в ходе воздушного боя сбил самолет Су-25 киевских боевиков в районе населенного пункта Новобратское в Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) в течение последних 24 часов уничтожили высокоточным оружием четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) и один артиллерийский взвод гаубиц киевских боевиков