Оренбург, 5 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Оренбурге перед судом предстанут двое местных жителей. Их обвиняют во внедрении компьютерной программы, в результате чего ритуальные агентства получали информацию о вызовах к пациентам, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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По версии следствия, с 24 марта 2021 года по 20 апреля 2021 года злоумышленники внедрили в программный комплекс «Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи» Оренбургской областной клинической станции скорой медицинской помощи компьютерную программу. Она позволяла копировать информацию о поступающих вызовах и передавать ритуальным агентствам персональные данные граждан, обратившихся за экстренной медицинской помощью.

Уголовное дело, возбужденное по материалам УФСБ России по Оренбургской области, утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения по существу. За неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет, сообщили в пресс-службе УФСБ по Оренбуржью.