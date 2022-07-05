Урюпинский район, Волгоградская область, 5 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о гибели 17-летней девушки, обнаруженной в акватории реки Хопёр, вынес 5 июля Урюпинский городской суд Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд

На скамье подсудимых оказался житель Нехаевского района. В ночь с 17 на 18 апреля 2021 года мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, съехал в реку. Ему удалось спасти, а его несовершеннолетняя пассажирка утонула.

Чтобы скрыть следы преступления, подсудимый сообщил в правоохранительные органы об угоне своего автомобиля, причём обвинил в этом уже погибшую к тому моменту свою знакомую.

Суд назначил виновному шесть лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.