Сеул, , 11:51 — REGNUM Шесть американских истребителей прибыли 5 июля в Южную Корею для участия в совместных учениях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники двух стран.

Согласно опубликованным данным, американские F-35A присоединятся к южнокорейским военным самолетам для проведения «ознакомительных и обычных тренировочных полетов».

Учения продлятся до 14 июля.

«Учения направлены на то, чтобы продемонстрировать совместную оборонительную позицию альянса Южной Кореи и США, а также улучшить взаимодействие военно-воздушных сил», — говорится в пресс-релизе министерства обороны Южной Кореи.

В последний раз американские истребители пятого поколения были доставлены в Южную Корею в 2017 году для проведения регулярных учений «Vigilant Ace».