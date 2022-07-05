Канберра, , 11:50 — REGNUM 5 июля министр Австралии по чрезвычайным ситуациям Мюррей Уотт в ходе пресс-конференции заявил, что общенационального чрезвычайного положения в стране из-за наводнений в штате Новый Южный Уэльс объявлено не будет. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Sound Media

Уотт пояснил, почему наводнение в Новом Южном Уэльсе остается чрезвычайной ситуацией только на территории штата.

«Несмотря на то, что это серьезное бедствие, оно не достигло национального значения», — сказал министр.

Напомним, что ранее власти Нового Южного Уэльса отчитались о том, что в результате наводнения в Сиднее были эвакуированы более 50 тыс. жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии вырастут цены на овощи из-за наводнений