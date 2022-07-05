В Татарии выздоровели ещё 98 ковид-пациентов
Казань, 5 июля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Татарии вторые сутки подряд регистрируют по 41 случаю заражения коронавирусом. В больницы госпитализировали 51 ковид-пациента, сообщает 5 июля общероссийский оперативный штаб.
Александр Куликов ИА REGNUM
Больничная палата
Всего в регионе зарегистрировано 152 766 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 149 334 пациента, скончались 1995 человек. За сутки выписали 98 пациентов, умерших нет.
ИА REGNUM ранее сообщало, 1 июля в России отменили все ограничения, связанные с COVID.
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