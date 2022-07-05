Канберра, 5 июля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Цены на некоторые распространенные овощи в Австралии вырастут в ближайшие недели из-за сильного наводнения на северо-западе Сиднея. Об этом 5 июля предупредили в министерстве сельского хозяйства штата Новый Южный Уэльс, передает телеканал NineNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Богатый садоводческий район Ричмонда, который прилегает к берегам разлившейся реки Хоксбери, оказался затопленным. Теперь ожидается, что затраты отразится на цепочках поставок продуктов питания.

Председатель объединения фермеров Нового Южного Уэльса Джеймс Джексон сказал в интервью NineNews, что фермеры в пострадавшем от наводнения районе ежегодно производят продовольствия на сумму около 1 миллиарда долларов, «поэтому последствия весьма значительны».

По его словам, покупатели, скорее всего, увидят на полках супермаркетов меньше белокочанной капусты, цветной капусты и брокколи, а любые уцелевшие продукты неизбежно будут стоить дороже.