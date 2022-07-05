Пекин, 5 июля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Исследование показало, что около 5500 лет назад люди уже развивали сельское хозяйство, устойчиво выращивая просо и свиней в северном Китае, сообщает 4 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Предыдущие исследования, основанные на данных об изотопах углерода в костях домашних свиней, показали, что и свиньи, и люди в эпоху неолита в северном Китае потребляли просо, формируя конкурентные отношения.

Китайские исследователи из Ланьчжоуского университета проанализировали данные исследований фитолитов и крахмалов из остатков свиных зубов и изотопов зерен проса, раскопанных на стоянке Дадивань, неолитической стоянке, датируемой 5500 годами назад в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Они обнаружили, что люди в то время ели посевы проса, свиней кормили остатками урожая проса, а поля проса удобряли свиным навозом, демонстрируя интенсивную устойчивость растениеводства и животноводства в сельском хозяйстве.

Устойчивая система в конечном счете легла в основу более сложных обществ, таких как города и штаты в регионе, говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Nature Sustainability.