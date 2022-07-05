Санкт-Петербург, 5 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Места в торговых центрах Петербурга, которые могут освободиться после окончательного ухода западных брендов, вряд ли будут заняты турецкими и иранскими ритейлерами. В то же время присутствие китайских торговцев будет увеличиваться. Такую оценку дали эксперты компании KNRU, брокера рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа торгового центра

«Ритейлерам из Ирана просто нечего предложить нашим торговым центрам, которые считаются одними из лучших в мире по концептуальности и составу арендаторов. Также не будет и резкого роста турецких сетей из-за проблем в экономике этой страны в целом», — пояснила руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU Полина Фиофилова.

При этом, по её словам, в связи со снижением конкуренции со стороны европейских брендов для турецких компаний, ранее не преуспевших на российском рынке, появляется новый шанс. По мнению аналитиков, китайские товары в сложившихся условиях будут наращивать свою долю на российском рынке. Эксперт также обратила внимание на развитие отечественных магазинов одежды, например, под брендом Slava в ТЦ «Невский Центр» в Петербурге.

По данным KNRU, по итогам первых пяти месяцев 2022 года — с января по май — спрос на аренду торговых помещений в Петербурге оказался на 11,81% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в мае 2022 года спрос на аренду торговых помещений вырос на 5,35% относительно апреля текущего года. Но по отношению к маю прошлого года спрос снизился на 14,95%.

«Ситуация в сегменте торговых центров будет достаточно неопределённой до сентября. В целом можно говорить, что ситуация движется в положительном направлении», — резюмировал представитель компании.