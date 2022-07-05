Брюссель, , 11:51 — REGNUM Швеция и Финляндия готовятся к следующему большому шагу, ведущему к полноправному членству в НАТО, когда 5 июля в Брюсселе должен быть подписан протокол о присоединении. После этого во всех 30 странах-членах альянса начнется процесс ратификации. Об этом сообщил телеканал SVT.

Финляндия и Швеция

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде и ее финский коллега Пекка Хаависто уже находятся в Брюсселе, где во второй половине дня 5 июля они проведут пресс-конференцию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Перед этим послы 30 стран НАТО должны были подписать протоколы о присоединении Швеции и Финляндии, что теперь дает двум странам статус «потенциальных членов».

Ожидается, что несколько стран будут соревноваться за то, чтобы первыми ратифицировать договор о вхождении двух северных стран в альянс.