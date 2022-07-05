Горно-Алтайск, 5 июля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Республике Алтай объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 6 июля ожидаются сильные дожди, ливни и град, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

СУ СКР по Республике Алтай Горная река в Республике Алтай

Ветер усилится до 20-25 метров в секунду.

В связи с тёплой погодой и интенсивным таянием снега в горах, а также осадками спасатели ожидают подъёма уровня воды в реках и озёрах.

«Паводковая обстановка на низменных территориях в береговых зонах может ухудшиться в населенных пунктах, традиционно попадающих в зону подтопления», — отметили в ведомстве, призвав жителей и туристов соблюдать меры безопасности.