Москва, 5 июля 2022, 11:46 — REGNUM Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова подсчитала ущерб, который нанес Всемирный банк экономике России.
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«Россия списала долговые обязательства развивающимся странам на 140 млрд долларов. Для России была одобрена кредитная линия на 14 млрд долларов, которая с 2014 года оказалась заморожена», — отметила Филатова в телеграм-канале.
Таким образом, ущерб экономике России составил 154 млрд долларов, привела она данные.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме выразили возмущение работой главы Минфина Антона Силуанова.
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