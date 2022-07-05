Москва, 5 июля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова подсчитала ущерб, который нанес Всемирный банк экономике России.

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«Россия списала долговые обязательства развивающимся странам на 140 млрд долларов. Для России была одобрена кредитная линия на 14 млрд долларов, которая с 2014 года оказалась заморожена», — отметила Филатова в телеграм-канале.

Таким образом, ущерб экономике России составил 154 млрд долларов, привела она данные.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме выразили возмущение работой главы Минфина Антона Силуанова.

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