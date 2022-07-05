Анадырь, , 11:48 — REGNUM За счёт регионального бюджета в с. Лаврентия (Чукотского автономного округа) планируется построить этнокультурный центр. Соответствующий тендер, который пройдёт 14 июля 2022 года, стартует с ценой — 208 650 590,56 рубля, передаёт ИА REGNUM.

Чукотка Vladimir Varfolomeev

Застройщиком (техзаказчиком) выступает ГКУ «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа». Проектирование объекта планируется в рамках госпрограммы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа».

Победитель тендера должен будет начать работы 27 июля 2022 года, а завершить к 30 ноября 2024 года. В его задачи входит не только строительство, но и проектирование, выполнение инженерных изысканий.

Под двухэтажный объект определен земельный участок площадью 2 123 кв. м. Сам центр планируется площадью не более 900 кв. м. В здании среди прочего предполагают разместить многофункциональный зал вместимостью до 150 человек, помещения культурно-досугового комплекса, гримерную, буфет, помещения корпуса музея с отдельным входом, а также помещения корпуса искусств и музыки, административные помещения.