Стокгольм, , 11:52 — REGNUM 4 июля профсоюз пилотов и руководство «Скандинавских авиалиний» (SAS) не смогли договориться о решении трудового спора. В результате 900 пилотов в Швеции, Норвегии и Дании объявили забастовку, от которой ежедневно страдают 30 000 пассажиров. Об этом сообщил телеканал SVT.

Самолеты авиакомпаниии SAS ERIC SALARD

«Это серьезный удар, поскольку этим летом многим снова придется путешествовать», — заявил на пресс-конференции генеральный директор SAS Анко ван дер Верфф.

Забастовкой уже оказались затронутыми около половины рейсов SAS по всему миру.

«Мы получили много денег от налогоплательщиков, и я считаю позорным, что именно так пилоты предпочитают отвечать на щедрость и терпение, которые все страны проявляли к компании в последние годы», — добавил генеральный директор.