Стокгольм, 5 июля 2022, 11:52 — REGNUM 4 июля профсоюз пилотов и руководство «Скандинавских авиалиний» (SAS) не смогли договориться о решении трудового спора. В результате 900 пилотов в Швеции, Норвегии и Дании объявили забастовку, от которой ежедневно страдают 30 000 пассажиров. Об этом сообщил телеканал SVT.

Самолеты авиакомпаниии SAS
Самолеты авиакомпаниии SAS
ERIC SALARD

«Это серьезный удар, поскольку этим летом многим снова придется путешествовать», — заявил на пресс-конференции генеральный директор SAS Анко ван дер Верфф.

Забастовкой уже оказались затронутыми около половины рейсов SAS по всему миру.

«Мы получили много денег от налогоплательщиков, и я считаю позорным, что именно так пилоты предпочитают отвечать на щедрость и терпение, которые все страны проявляли к компании в последние годы», — добавил генеральный директор.