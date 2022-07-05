Сакраменто, США, 5 июля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом призвал 4 июля жителей Флориды, недовольных своим губернатором Роном Десантисом, покидать этот штат, сообщает New York Post.

Gage Skidmore Рон Десантис

Ньюсом купил ролики на $105 тыс., которые начали транслироваться на Fox News во Флориде, спровоцировав болтовню о потенциальной кандидатуре в президенты в 2024 году, особенно если Джо Байден решит не баллотироваться на второй срок. Реклама также накалила самую ожесточенную в стране конкуренцию за пост губернатора. Хотя в 30-секундном ролике Десантис не упоминается по имени, Ньюсом нацеливается на несколько знаковых законодательных достижений флоридского консерватора.

«Сегодня День независимости», — говорит Ньюсом в камеру, одетый в белую классическую рубашку и стоящий на заднем дворе с пышной растительностью. — Итак, давайте поговорим о том, что происходит в Америке».

Затем реклама переходит к зловеще искаженному изображению Десантиса — потенциального кандидата в Белые дома в 2024 году — и бывшего президента Дональда Трампа.

«Свобода в вашем штате находится под угрозой», — говорит Ньюсом. — Республиканские лидеры — они запрещают книги. Усложнение голосования. Ограничение речи в классе. Даже криминализация женщин и врачей».

Губернатор Калифорнии имел в виду запрет штата Флорида на преподавание критической расовой теории в школах, запрет преподавания, связанного с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью, для детей в детском саду до четвертого класса и 15-недельный запрет штата на аборты.

Над изображением нетронутого калифорнийского пляжа Ньюсом призывает жителей Флориды помочь ему в борьбе с Республиканской партией и даже подумать о переезде в его штат.