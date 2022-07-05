Канберра, 5 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. 5 июля Резервный банк Австралии поднял официальную ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов, доведя ее до 1,35%. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Июль стал третьим месяц подряд, когда центральный банк Австралии повышает ставку, которая сейчас находятся на уровне, невиданном с мая 2019 года.

Для среднего владельца-арендатора с долгом в 500 000 долларов и 30-летним сроком погашения кредита ежемесячные выплаты по ипотеке выросли на 144 доллара в результате решения регулятора.

«Хотя траектория роста процентных ставок была задана еще до выборов, это повышение ставок является еще одним ударом по работникам и семьям, которые и без того испытывают значительное давление в результате роста стоимости жизни», — заявил на пресс-конференции федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс.