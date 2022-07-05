Москва, , 11:42 — REGNUM Российские Воздушно-космические силы (ВКС) в течение последних 24 часов уничтожили в ходе контрбатарейной борьбы четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) и один артиллерийский взвод гаубиц киевских боевиков. Об этом 5 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

«В рамках контрбатарейной борьбы поражено: четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» в районе населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики, а также один артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Кирово Херсонской области», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что за это же время российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили: три пункта управления ВСУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, одну радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 и живую силу и военную технику украинских вооружённых формирований в 63-х районах их сосредоточения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за последние сутки российские ВКС поразили высокоточным оружием большой дальности пункт временной дислокации иностранных наёмников, воюющих на стороне киевского режима, расположенный в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области