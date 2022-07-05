Медведев: «потолок цен» оставит Японию без нефти и газа из России
Токио, 5 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова японского премьера Фумио Кисиды о планах установить «потолок цен» на российскую нефть.
Дмитрий Медведев
Кисида заявил, что новый механизм будет установлен на уровне в половину от нынешней стоимости.
Медведев в ответ в личном телеграм-канале перевёл слова Кисиды «с японского на русский». По его словам, нефти на рынке окажется существенно меньше, а цена её — выше.
«Причём выше прогнозной астрономической цены в 300–400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ», — написал замглавы Совета.
При этом у Японии, отметил Медведев, не будет ни нефти, ни газа из России.
«Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2», — добавил он.