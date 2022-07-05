Ереван, , 11:41 — REGNUM Движение «Сопротивление», выступающее за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 5 июля организовала протестное шествие в Ереване. Об этом сообщает агентство Yerevan․Today.

Демонстранты перед зданием конституционного суда Армении © Photolure

По данным журналистов, акция посвящена конституции республики. Протестующие впереди вынесли макет основного закона, закованный в цепи. Также участники акции несут портреты тех, кого считают политическими заключёнными.

Сообщается, что сначала колонна подошла к зданию конституционного суда. Там активисты кинули к макету конституции шариковые ручки, что символизирует «захват» конституционного суда действующей властью, которая подписывает якобы незаконные документы.

«Именно представлением с ручкой эти власти дали старт искажению конституционности в стране и развалу конституционного суда», — заявили протестующие.

После этого колонна двинулась к резиденции президента. Он в Армении считается гарантом конституции.