Шамильский район, Дагестан, 5 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Дагестане утром 5 июля загорелась мечеть в Шамильском районе. По предварительным данным, огонь охватил практически все здание мечети в селении Голотль. Сведений о пострадавших нет.

МЧС РФ по Республике Дагестан Пожар

«Мечеть загорелась в Шамильском районе в селении Голотль. Предварительная площадь — 400 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация о пожаре поступила в 07:10. К 08:30 огонь удалось локализовать. Известно, что, помимо мечети, тушат загоревшиеся здание медресе и два жилых дома.