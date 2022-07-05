Бали, Индонезия, , 11:39 — REGNUM Художник из Соединенных Штатов по имени Яари Ром провел на Бали выставку картин, демонстрирующих очарование земли, сообщает Antara.

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61-летний мужчина выбрал Бали в качестве места работы из-за своей любви к острову Богов, где он занимается искусством с 2003 года.

Выставка картин на тему «Искусство Матери-Земли» пройдет с 6 по 24 июля 2022 года, на которой также будут проводиться семинары и мастер-классы.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавиан продлевает коронавирусные ограничения на всей территории страны.

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