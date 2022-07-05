Москва, , 11:38 — REGNUM В администрации президента России не знают о возможном слиянии крупнейших производителей палладия, никеля и алюминия «Норникеля» и «Русала». Об этом 5 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы не знаем ничего о таких планах», — заявил агентству Reuters официальный представитель Кремля.

Напомним, миллиардер Владимир Потанин заявил, что готов обсудить слияние «Норникеля» и основанного Олегом Дерипаской UC Rusal. Как он пояснил в интервью газете «Коммерсантъ», такой шаг позволит создать «национального чемпиона», повысить устойчивость компаний к санкциям и получать господдержку для российских проектов.

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