Пекин, 5 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин не принял приглашение президента России Владимира Путина посетить его страну. Отказ китайский лидер объяснил ситуацией с коронавирусом, пишет японская газета Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Отмечается, что Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию, когда 15 июня по телефону поздравлял его с днём рождения. Китайский лидер заявил в ответ, что возможность визита в РФ осложнена ограничениями, связанными с пандемией COVID-19.

Си Цзиньпин с конца января 2020 года не бывал за пределами Китая.

В публикации говорится также, что в преддверии осеннего съезда Компартии Китая Си Цзиньпин избегает резких шагов как во внутренней, так и во внешней политике. Визит в Россию может усугубить кризис в отношениях Пекина с США и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 4 февраля 2022 года в Пекине на открытии Олимпийских игр. В совместном заявлении лидеры отметили, что для сотрудничества между Россией и КНР нет преград.

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