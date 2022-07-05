Томск, , 11:38 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Восемь заболевших госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 622. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 130 983 человека, в том числе 37 за сутки.

За последние 24 часа зарегистрировано один летальный случай среди ковид-пациентов. Таким образом, всего к 5 июля жертвами коронавируса в Томской области стали 861 человек.