Уфа, , 11:39 — REGNUM Мужчину обвинили в разбойном нападении и покушении на убийство дальнобойщика, совершенного 14 лет назад в Башкирии. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дальнобойщики Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что весной 2008 года стражи порядка получили информацию о разбойном нападении на дальнобойщика в Салаватском районе, в результате которого водитель получил огнестрельное ранение в живот.

Отмечается, что из-за осечки пистолета злоумышленника, активному сопротивлению потерпевшего, а также оказанной ему медпомощи мужчина выжил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Тогда следователям не удалось установить личность подозреваемого. Несмотря на это на месте преступления была обнаружена кровь злоумышленника, из которой был выделен ДНК-профиль. Сообщается, что в 2022 году к специалистам поступила информация о совпадении генетического профиля с жителем города Трехгорного Челябинской области.

Следователи Башкирии еще раз изучили материалы уголовного дела, организовали оперативные мероприятия в отношении подозреваемого, в результате они установили его причастность к нападению.

Сообщается, что под тяжестью собранных доказательства обвиняемый сознался в содеянном.

По версии следствия, 22 мая 2008 года водитель из Санкт-Петербурга перевозил груз в г. Екатеринбург, по дороге он встретил обвиняемого, который попросил подвезти его до села Месягутово.

«Во время поездки, когда водитель остановил грузовик по просьбе злоумышленника, последний выстрелил ему в живот из пистолета. Потерпевшему удалось скрыться и обратиться за помощью к проезжавшему мимо водителю. А обвиняемый похитил из грузовика два мобильных телефона и скрылся», — сообщает пресс-служба.

Следователи считают, что таким же образом фигурант уголовного дела напал на дальнобойщика в Самарской области в 1998 году.

«В кабине грузовика он выстрелил в него из самодельного обреза. От полученного ранения мужчина скончался», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сейчас 45-летний обвиняемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.