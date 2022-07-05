Москва, 5 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Российским властям стоило бы признать ошибки в выстраивании отношений с НАТО и Западом в целом, но пока, судя по всему, до этого далеко, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 5 июля, комментируя высказывания секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как сообщалось ранее, Патрушев заявил, что решение НАТО официально объявить Москву врагом «не только провоцируют эскалацию напряжённости и дестабилизацию европейской безопасности, но также противоречат Основополагающему акту Россия — НАТО».

«Думаю, что время для дежурных фраз о том, что то или иное заявление НАТО ведёт к «эскалации напряжённости и дестабилизации безопасности», давно прошло. Невольно вспоминаются сталинские слова о логике намерений и логике обстоятельств. По логике обстоятельств, по логике конкретных действий НАТО на границах России, его подрывной работе в самой нашей стране, даже рядовым гражданам России, не говоря уже о честных экспертах, давно понятно, что русские и Россия в целом для натовцев враги — как были с момента основания этого блока, так остаются.

Новое сейчас якобы то, что теперь это записано «в доктринальных документах альянса». Имеются в виду, видимо, публичные документы, потому что в закрытых документах НАТО, по которым все последние годы осуществлялась программа сжатия вокруг нашей страны вражеского кольца, это значится давно.

Апеллировать сегодня к «Основополагающему акту Россия — НАТО» тем более странно. Что и кому Николай Патрушев этим хочет доказать? Что США и их союзники нарушают международные документы? Так это не новость: они и Устав ООН нарушали не раз и ещё нарушат! Что руководство России, подписывая этот акт и тем более рассчитывая на него, проявило наивность? Так это тоже уже многим в нашей стране понятно и лучше об этом в таком ключе не напоминать.

А вот признать ошибки в выстраивании отношений с НАТО и Западом в целом стоило бы. Но, судя по дежурным фразам секретаря Совета безопасности России, до этого далеко», — отметил Михаил Демурин.