Анкара, , 11:36 — REGNUM Шесть миллионов впервые голосующих избирателей фактически должны решить, продлить ли правление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на третье десятилетие или сделать выбор в пользу того, чего они никогда не знали, — Турции под руководством другого лидера, сообщает 5 июля Reuters.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас, когда до президентских выборов остается меньше года, подавляющее большинство молодых турок говорят, что хотят перемен, но при этом довольно скептически смотрят на возможности оппозиции улучшить ситуацию с работой, образованием и гражданскими свободами.

Молодежь, составляющая около 12% всех избирателей на президентских и парламентских выборах, назначенных на июнь 2023 года, будет иметь решающее значение для их исхода, считают социологи.

Опросы молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет показали, что на первом месте для них стоят вопросы справедливости, иммиграции, рабочих мест и прозрачной экономической политики.

«Я не совсем уверена в своем решении, но думаю, что выберу лучшее из худшего (и поддержу оппозицию)», — говорит Дамла, 19-летняя студентка исторического факультета в Стамбуле.

Результаты опросов меняются, но отдают победу оппозиции с небольшим перевесом. Однако оппозиционная коалиция не объявила кандидата в президенты, из-за чего часть молодых избирателей не спешит ее поддержать.

Эрдогану предстоит нелегкая борьба на выборах, в основном из-за его экономической политики, в результате которой курс лиры упал до исторического минимума, а инфляция в июне 2022 года достигла 24-летнего максимума в 78,62%.

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