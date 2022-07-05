Анкара, 5 июля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Шесть миллионов впервые голосующих избирателей фактически должны решить, продлить ли правление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на третье десятилетие или сделать выбор в пользу того, чего они никогда не знали, — Турции под руководством другого лидера, сообщает 5 июля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Сейчас, когда до президентских выборов остается меньше года, подавляющее большинство молодых турок говорят, что хотят перемен, но при этом довольно скептически смотрят на возможности оппозиции улучшить ситуацию с работой, образованием и гражданскими свободами.

Молодежь, составляющая около 12% всех избирателей на президентских и парламентских выборах, назначенных на июнь 2023 года, будет иметь решающее значение для их исхода, считают социологи.

Опросы молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет показали, что на первом месте для них стоят вопросы справедливости, иммиграции, рабочих мест и прозрачной экономической политики.

«Я не совсем уверена в своем решении, но думаю, что выберу лучшее из худшего (и поддержу оппозицию)», — говорит Дамла, 19-летняя студентка исторического факультета в Стамбуле.

Результаты опросов меняются, но отдают победу оппозиции с небольшим перевесом. Однако оппозиционная коалиция не объявила кандидата в президенты, из-за чего часть молодых избирателей не спешит ее поддержать.

Эрдогану предстоит нелегкая борьба на выборах, в основном из-за его экономической политики, в результате которой курс лиры упал до исторического минимума, а инфляция в июне 2022 года достигла 24-летнего максимума в 78,62%.