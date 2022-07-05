Кушва, Свердловская область, 5 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Жительницу Кушвы Свердловской области будут судить за истязание дочери. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Pixabay.com Насилие

Следствием установлено, что в период с июля 2020 по декабрь 2021 года женщина неоднократно применяла физическое и психологическое насилие в отношении своей дочери 2010 года рождения. В том числе свердловчанка не предоставляла ребёнку одежду и обувь по сезону и оставляла девочку в неотапливаемых помещениях.

Следователи СКР собрали достаточную доказательственную базу для передачи дела суд. Женщине грозит до трёх лет лишения свободы.