История вопроса

До 2017 года в России для регулирования численности бездомных животных в основном применялась методика «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» (ОСВВ). Однако в отношении собак эта практика вызвала много критики: животные, возвращавшиеся на место обитания и остававшиеся без надзора, объединялись в стаи, становились причиной вспышек бешенства и других эпидемий, а потому представляли опасность для людей и фауны городских парков.

В 2017 году Верховный суд постановил, что применение подобной методики к собакам нарушает право граждан на здоровую окружающую среду. Однако принятый в 2018 году федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» предполагает использование ОСВВ для бездомных собак, наравне с пожизненным заключением их в приюты.

