Москва, 5 июля 2022, 11:35 — REGNUM Законопроект об обязанности владельцев зарегистрировать домашнее животное внесло в Госдуму Заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля. Предлагается установить обязанность владельца животного провести его идентификацию и учет в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Госдума
Госдума
Иван Шилов © ИА REGNUM

Мера позволит осуществлять идентификацию животных для установления владельцев, допустивших нарушение правил выгула домашних животных, отмечают авторы.

Норма также позволит повысить ответственность владельцев домашних животных за нарушение требований к содержанию домашних животных, указали законодатели.

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