Москва, 5 июля 2022, 11:35 — REGNUM Законопроект об обязанности владельцев зарегистрировать домашнее животное внесло в Госдуму Заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля. Предлагается установить обязанность владельца животного провести его идентификацию и учет в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Мера позволит осуществлять идентификацию животных для установления владельцев, допустивших нарушение правил выгула домашних животных, отмечают авторы.
Норма также позволит повысить ответственность владельцев домашних животных за нарушение требований к содержанию домашних животных, указали законодатели.
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