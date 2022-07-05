Якутск, 5 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В компании «Жилкомсервис» в столице Якутии разгорелся скандал из-за обоюдных претензий руководства и сотрудников. Рабочие недовольные применёнными к ним финансовыми санкциями, директор — их нарушениями в работе, сообщил 5 июля в соцсетях представитель Народного фронта республики Антон Жондоров.

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Он провёл встречу между сотрудниками и главой коммунальной компании. Её работники жалуются на урезание заработных плат на 50%, сокращение отпусков и гонения со стороны руководства. Директор предприятия Юрий Спиридонов в свою очередь недоволен тем, что водители ассенизаторских машин незаконно подрабатывают на стороне, приписывают себе рабочие часы, сливают топливо и препятствуют отслеживанию перемещение техники через систему «Глонасс».

«По моему мнению, за эти правонарушения должны отвечать, вплоть до увольнения, конкретно те лица, которые их допустили. На деле же я увидел, что руководство поспешило «наказать рублем» всех сотрудников. Считаю это несправедливым», — отметил Антон Жондоров.

Итогом его визита на предприятие стало обещание Юрия Спиридонова выплатить все положенные работникам средства до 15 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году якутяне заплатили за услуги ЖКХ на 6,7 млн рублей больше, чем нужно было. Деньги им вернули после вмешательства надзорных органов